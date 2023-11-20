Kuraklık toplantısı

Tekirdağ’da kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

2023-2027 dönemine ait Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan İl Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler Başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile İl kriz merkezi üyesi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurum ve kuruluşların Tekirdağ İli Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde 2023 yılında yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek, 2024 yılında yapılacak faaliyetler ve alınması gereken tedbirler görüşülerek karara bağlandı.