Kural tanımayanlara 232 bin 55 TL para cezası

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 232 bin 55 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, son 2 günde il merkezi Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde; 29 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu 72 (Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) maddesine istinaden 12 bin 644 TL tutarında idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünün 11 ekip ve 16 personelin katılımıyla gün boyu farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında 416 aracı sorguladı. Bu araçlardan kusurlu ya da eksiklikleri görülen 135 araca toplamda, 172 bin743 TL tutarında cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Şehir merkezi genelinde yapılan K5(motosiklet ve motorlu bisiklet) kontrollerinde ise, 115 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Bu araçlardan 44’üne 58 bin 635 TL tutarında cezai işlem uygulandı.