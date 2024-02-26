Kuralları ihlal eden sürücülere 19 bin 363 TL idari para cezası uygulandı

Bilecik'te yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafik denetimlerinde 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kuralları ihlal eden sürücülere 19 bin 363 TL idari para cezası uygulandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafik denetimlerinde 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KGYS trafik denetimlerinde; 5 adet emniyet kemeri kullanmamak, 4 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak, 4 adet yönetmelikteki esaslara aykırı ışık kullanmak, 1 adet trafik işaretlerine uymamak, 1 adet makas atmak maddelerinden toplam 19 bin 363 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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