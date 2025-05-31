Kurban Bayramı'nda et tüketimi: Buharda pişirin, kanserojen riskten kaçının

"Kurban etini buharda pişirmek hem lezzetli hem sağlıklı" diyen Uzman Diyetisyen Serim Tuna Koç; etin 1 gün dinlendirilmesi, +4C veya-18C’de saklanması gerektiğini belitti. Diyetisyen Koç, "Buharda pişirme ile sindirimin kolaylaşacaktır. Kurban etini buharda pişirin, sağlığınızı koruyun" dedi.

Kurban Bayramı, et tüketiminin yoğun olduğu bir dönem. Ancak etin yanlış pişirilmesi veya saklanması sağlık sorunlarına yol açabilir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden Uzman Diyetisyen Serim Tuna Koç, buharda pişirme yönteminin özellikle çocuk ve yaşlılar için ideal olduğunu belirtti. "Buharda pişirme, etin yumuşak kalmasını sağlar, besin kaybını azaltır ve sindirimi kolaylaştırır" açıklaması yaptı.

"Tüketim için +4C, uzun süreli saklama için ise -18C’de dondurucuda muhafaza edin"

Koç, etin kesim sonrası ‘ölüm sertliği’ sürecinden geçtiğini, bu nedenle hemen tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. "Et, kesildikten sonra 1 gün +4C’de buzdolabında dinlendirilmeli. Bu, eti daha lezzetli ve sindirimi kolay hale getirir" diye belirtti. Kısa süreli tüketim için +4C, uzun süreli saklama için ise -18C’de dondurucuda muhafaza etmeyi önerdi.

"Organ etleri daha hızlı muhafaza edilmeli"

Saklama koşullarında hijyene dikkat çeken Koç, "Et, tek kullanımlık eldivenle parçalanıp küçük porsiyonlara bölünmeli ve vakumlanarak saklanmalı. Tuzlama da bir seçenek, ancak fazla tuz hipertansiyon riskini artırabilir" uyarısında bulundu. Organ etlerinin yüksek su içeriği nedeniyle daha çabuk bozulduğunu belirten Koç, bunların hızla işlenip soğuk zincire alınması gerektiğini vurguladı.

"Dağıtım sırasında kuru buz veya buz küpleri kullanın"

Etin bozulup bozulmadığını anlamak için renk ve koku kontrolü yapılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Grileşme, kahverengileşme veya keskin bir koku, etin bozulduğunu gösterir. Dağıtım sırasında soğuk zincirin korunması için kuru buz veya buz küpleri kullanın" dedi.

"Yüksek ısı, kanserojen madde oluşumuna yol açabilir"

Bayramda artan et tüketiminin kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Koç, etin yanında lifli gıdalar tüketilmesini önererek şunları söyledi:

"Zeytinyağlı salata, yoğurt ve kekik gibi baharatlar, buharda pişirilmiş etle birleştiğinde hem sağlıklı hem doyurucu bir öğün sunar. Yüksek ısıda ızgaradan kaçının, bunun yerine buharda pişirme gibi düşük ısı yöntemlerini tercih edin. Yüksek ısı, kanserojen madde oluşumuna yol açabilir. Buharda pişirme, bu riski en aza indirir."