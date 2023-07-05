Kurban Bayramı'nda Kırklareli'nde 83 kişi hakkında işlem yapıldı
Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 83 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 83 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 77 olaya müdahale edilirken, çeşitli suçlardan 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Tatil sürecinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının yüzde 100’ünün aydınlatıldığının ifade edildiği açıklamada, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı.