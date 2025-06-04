Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

Bayramda lezzetli sofralar kadar, dengeli ve bilinçli beslenme de önemli. Diyetisyen Özgenur Kurt, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik pratik ve etkili önerilerini paylaştı. Et tüketiminin arttığı bu dönemde, sindirim sistemini zorlamamak ve vücudu yormamak için bazı püf noktalarına dikkat çekti.

Et Tüketiminde İlk Gün Uyarısı

Kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurt, “Etin dinlenmesi hem lezzet hem de sindirim açısından önemlidir” dedi. Etin en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerektiğini belirtti.

Pişirme Yöntemleri Sindirimi Etkiliyor

Kavurma, kızartma gibi ağır yöntemlerden uzak durulmasını öneren Kurt, haşlama, ızgara ya da fırında pişirme gibi daha hafif yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sebze ve Yoğurtla Dengeleyin

Etin yanında bol yeşillikli salatalar, zeytinyağlı sebzeler ve yoğurt gibi fermente ürünlerle dengeli tabaklar hazırlanması gerektiğini belirten Kurt, lifli gıdaların sindirime yardımcı olduğunu söyledi.

Öğün Saatlerini Atlama, Su İçmeyi Unutma

Bayram boyunca üç ana öğünü atlamamak ve güne kahvaltıyla başlamak gerektiğini vurgulayan Özgenur Kurt, “Tatlı tüketilecekse ana öğünden en az 2 saat sonra ve ölçülü şekilde tüketilmelidir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin” ifadelerini kullandı.

Hareket Edin, Sağlıklı Kalın

Fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kurt, kısa yürüyüşlerin sindirimi kolaylaştırdığını ve bayram yorgunluğunu azalttığını ekledi.

Diyetisyen Özgenur Kurt’un bu önerileriyle, Kurban Bayramı’nı hem keyifli hem de sağlıklı geçirmek mümkün. Aile sofralarının tadını çıkarırken porsiyon kontrolünü ve dengeli beslenmeyi unutmamak gerekiyor.