Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'na akın etti

Kurban Bayramı’nda şehir dışına çıkmayıp İstanbul’da kalanlar Belgrad Ormanı’nı doldurdu. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar bir yandan mangal yakarken diğer yandan da çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Belgrad Ormanı’nda Neşet Suyu Tabiat Parkı’na akın etti. Piknik yapmak ve dinlenmek için İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı’na

gelen vatandaşlar keyifli saatler geçirdi. Ailesiyle veya arkadaşlarıyla ormana gelmeyi tercih eden İstanbullular mangal yaparak, oyun oynayarak ormanın tadını çıkardı.

‘Şehir biraz boşaldığı için İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyoruz’

Arkadaşlarıyla mangal yapmak için Belgrad Ormanı’na gelen Erdoğan Kandamış, “Bayramımız mübarek olsun, mangal görevini bana verdiler. Yapacak bir şey yok. Akrabalarla bir etkinlik yapalım dedik. İstanbul’da ya bunu yapacaktık ya denize gidecektik. Bize de mangal işi düştü. Ben bayramda İstanbul’u seviyorum, trafik olmuyor. Şehir biraz boşaldığı için İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyorum. En güzeli de bu bence, İstanbul’un yerlisi İstanbul’da kaldığı zaman çok güzel oluyor. Her yeri kullanıyoruz. En azından bu avantajı var” şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen İlhan Yılmaz ise “Bugün bayramın dördüncü günü, arkadaşlarla beraber ortak bir mangal programımız var. Mangalımızda köfte, sucuk var. Hep beraber ailecek eğlenmeye geldik. Yıllık izin ve bayram tatili için İstanbul’da birkaç gün daha geçireceğiz. Ondan sonra inşallah memlekete falan gideceğiz” dedi.