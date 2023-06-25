Kurban Bayramı öncesi ilçede genel temizlik yapıldı

Gölpazarı’nda Kurban Bayramı öncesi belediye ekipleri cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yaptı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Halkın temiz ve düzenli bir çevrede bayramı kutlayabilmesi için özenle yürütülen bu çalışmalar bayrama kadar yer yer devam edecek.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşabilecek çöp, toz ve diğer atıkları temizlemek amacıyla önceden planlanmış bir temizlik programı uyguladı. Çevre temizliği için özel ekipmanlarla donatılmış ekipler, meydanlardan parklara, ana arterlerden yan sokaklara kadar geniş bir alanda çalışma yaptı. Sokakları süpürme, çöp konteynırlarını boşaltma ve alanları genel bir temizlikle yenileme gibi faaliyetlerle ilçenin temizlik düzeyini artırdı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Bu temizlik çalışmaları bayram öncesinde ilçemizin daha güzel ve temiz bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak. Aynı zamanda temizlik çalışmalarının sağlık ve hijyen açısından da büyük önem taşıyor. Temizlik çalışmalarının sadece bayram öncesi yapılmıyor sürekli olarak ilçemiz temiz ve düzenli bir çevreyle donatılması için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, halktan da çevreye duyarlı olmalarını ve temizlik konusunda destek vermelerini talep ediyoruz” dedi.