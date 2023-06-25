Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu rekor kırdı

Kurban Bayramı’nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğunun başlaması ile ulaşım hatlarında yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollarda araç geçişleri rekor seviyeye çıktı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birçok vatandaş seyahatlerine başladı. Tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı. Havalimanlarında uçak trafiği en pik seviyelere çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturan ve 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü geçişlerinde rekor kırıldı. Geçen yılki Kurban Bayramı’nda bir günlük araç geçiş sayısı 80 bin 624 iken, 24 Haziran tarihinde sadece bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı.

Yoğun bayram trafiği otoyollara da yansıdı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 23 Haziran tarihinde toplam 18 bin 606 eşdeğer araç geçişi ile rekor kırdı. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolunu, 12 bin 183 araç kullanmıştı.

Ankara-Niğde Otoyolu’nda 24 Haziran tarihinde toplam 83 bin 517 araç geçişi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 64 bin 175 araç sayısına ulaşılmıştı.

Özellikle hava yolu taşımacılığında da yoğunluk hat safhaya çıktı. Antalya Havalimanı’ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Antalya Havalimanı’nda 24 Haziran tarihinde iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere toplamda bin 137 uçak trafiğine hizmet verdi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere toplam 195 bin 867 olarak gerçekleşmiş, geçen yılın en yüksek rakamı olan bin 94 sayısı geçilerek, rekor artış gerçekleşti.

23 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı en yüksek rakam olan 244 bin 709 olan yolcu sayısı geçilerek, 245 bin 984 olarak bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu.

Yüksek Hızlı Tren hatlarında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferler konuldu, kapasite artışına gidildi. 24 Haziran tarihli verilere göre Yüksek Hızlı Tren hatlarında 108 bin 339, ana hat 43 bin 240, bölgesel 90 bin 902, toplam 242 bin 481 yolcu taşındı.