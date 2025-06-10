Kurban Bayramı tatili bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.

Kurban Bayramı tatili bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da Kurban Bayramı tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul bomboş kaldı. 4 günlük tatilin bitmesinin ardından İstanbulluların trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.

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