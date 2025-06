Kurban Satış ve Kesim Merkezi İçin Ücretsiz Ring Seferleri Başlıyor

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha rahat yapabilmesi amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenliyor.

1-5 Haziran tarihleri arasında her saat başı servis

Uygulama kapsamında, 1-5 Haziran 2025 tarihleri arasında her gün saat 10.00 ile 16.00 arasında, her saat başı Ziraat Bankası önünden hareket edecek ücretsiz ring servisleri ile vatandaşlar Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne ulaştırılacak. Aynı şekilde dönüşler de bu servislerle sağlanacak.

Amaç: Vatandaşın yükünü hafifletmek

Silivri Belediyesi’nin bu hizmeti, özellikle aracı olmayan vatandaşların kurban pazarı ziyaretlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Gidiş-dönüş ulaşımın tamamen belediye tarafından karşılanacağı uygulama, bayram hazırlıklarının daha huzurlu ve pratik geçmesine katkı sağlayacak.

Bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak

Ring servisleri hakkında detaylı bilgiye belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Belediye ekipleri, ring noktalarında yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürecek.