Kurbanlık alacaklar dikkat

Sakarya Veteriner Hekimler Odası eski Başkanı Mustafa Yıldız, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere yönelik hatırlatmada bulunarak, “Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Bu çerçevede Sakarya Veteriner Hekimler Odası eski Başkanı Mustafa Yıldız, kurbanlık alacaklar için önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, Kurban Bayramında büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekliliğinden söz etti. Yıldız, başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin ise, "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden destek alınabilir. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli. Bu sebeple, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez" dedi.

“Hayvancılığın geleceği için, kurbanda gebe hayvanları tercih etmeyelim”

Kurbanlık seçiminde gebe hayvanın tercih edilmemesi gerektiğini anlatan Yıldız, “Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Peygamber efendimizin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Son olarak dişi hayvanların gebelik yönünden veteriner hekimler tarafından muayene edilip gebelik durumuna bakılarak karar verilmelidir. Hayvancılığın geleceği için, kurbanda gebe hayvanları tercih etmeyelim. Ülke hayvancılığının gelişip büyümesi için dişi hayvanlara ülkemizin ihtiyacı var” diye konuştu.