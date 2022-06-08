Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurban Bayramı bu yıl da heyecan ile bekleniyor. 8 Temmuz Arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz’da son bulacak. Vatandaşların bu yılda en çok merak ettiği konuların başında, kurbanlıkların nasıl seçilmesi gerektiği ve dikkat edilecek hususlar oluyor. Konuyla ilgili bilgi veren İSMET Besi Çiftliği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yılan, kurban alınacak yerin donanımlı olmasını ve hayvanların nasıl beslendiğinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.



Kendi çiftliklerinde ne gibi aşamalarla hayvanların kesildiğini anlatan Bilal Yılan, “Çocukluktan itibaren hayvancılık sektöründe aslında varız. Sadece şuan bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Biz burada sıralamayı satışa göre yapıyoruz. Dediniz ki 80 numaralı hayvanı ben alacağım. Biz kapora alıyoruz. Kayıtlarını yapıyoruz ve mesela saat 7.30’u verdik. Bayram sabahı buraya geliniyor. Burada bizim sıramatik sistemimiz var. Bütün bilgiler oraya yükleniyor. Hayvan numarasıyla danışmaya gelindiğinde o size bilgileri veriyor ve fiş veriyor. Bu fişte bütün bilgiler yazıyor. Vekalet saati yazıyor mesela 8.30. Saat geldiği zaman tabelalarda görünüyor. Anonsta, ‘110 numaralı dana sahibi vekalet verme yerine geçebilirsiniz’ diyor. Orada vekalet verilmesinin ardından, kesimini bekliyorsun.

KAHVALTI VE POŞETLEME HİZMETİ

Burada ayrıca bayram sabahı 24 çeşit açık büfe kahvaltı veriyoruz. Oturma alanlarımızda kahvaltı yapılırken, et kesiliyor. Parçalanma işlemi tamamlandıktan sonra oraya gidiyorsun ve kaç pay istediğini söylüyorsun. Eşit miktarda paylara bölüyorlar. Araç poşetlerini biz veriyoruz, paketleme yapıyoruz. Araç bagajına kan akmaması için bagaj örtüsü veriyoruz. Süreç bu şekilde tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

“HER 4 DAKİKADA BİR, BİR HAYVAN KESİLİYOR”

Çiftliklerinde her 4 dakikada bir, bir hayvan kesilen bir sistem olduğunu vurgulayan Bilal Yılan, “İlk gün 200-230 hayvan arası, ikinci günde 50-60 adet hayvan kesiyoruz ve 2 günde yaklaşık 300 hayvan kesilmiş oluyor. Hayvanları 7-8 ay boyunca Kavaklı’daki çiftliğimizde kendimiz besliyoruz. Genel olarak bazı işletmelerde hayvan kayıpları 100 adette 4 tane iken bizde 250 hayvanda 1 kayıp yaşanıyor. Tüm hayvanlarımız İslami kurbanlık şartlarına uygun. Veterinerler tarafından düzenli kontrolleri yapılmakta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “Hayvan Pasaportları ve Sağlık Raporları” mevcut. Ahırlarımız donanımlı. Hayvanlarımız Trakya bölgesinde bulunan hayvanlar. Kaliteli yem ve besi kullanıyoruz. Hastalıkların olmaması için ağırlarımızın bir bölümü açık, bir bölümü kapalı.

SOĞUK HAVA DEPOSU HİZMETİ

Bizde ayrıca soğuk hava deposu da bulunuyor. Kurban kesiminde burada olmayan, cenazesi veya hastalıkla ilgili problemleri olan vatandaşlarımız için bir süre etlerini buradaki depomuzda muhafaza edebiliyoruz. Tabi bunun içinde önemli bir sebep olmalı. Eğer buraya gelip etlerini alamayan vatandaşlarımız olursa frigo araçlarla biz teslimini sağlayabiliyoruz” dedi.

“KİLO OLARAK ALIM YAPIN”

İSMET Besi Çiftliği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yılan, bu sene genel olarak fiyatların 30 ila 60 bin TL arasında değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Yılan, “Benim tavsiyem kilo olarak alınmasından yana. Canlı kilo alırlarsa, yanılmazlar. 700 kilo da 400 kilo et çıkması lazım, 7 ortaksın kişi başı 60 çıkması lazım ama ne olur 50 kilo et çıkar. Bunun önüne geçebilmek için kantarla almak gerekiyor. Kantarda bir hile olmadığı takdirde yanılmazsın. Hayvana su içirip, başka hileler yapılmıyorsa yanılma olmaz. Bizim en çok dikkat ettiğimiz bir hususta bu.

Hayvanların cinsine göre kilo kaybı, değişimi olabiliyor. Hoştay dediğimiz cinslerde yüzde 50’ye kadar düşüyor bu oran. Smental, Akbaş, Belçika Mavisi gibi cinslerde yüzde 60’a kadar çıkıyor bu oran.

“DİŞİ HAYVAN KESİMİNE KARŞIYIZ!”

Kurbanda biz dişi hayvan satmıyor ve kesmiyoruz. Dişi hayvanların kesilmesine karşıyız. İnek vs. alınıyor ucuz diye ancak bir sonraki sene dana bulamıyorsunuz” şeklinde konuştu.



İSMET Besi Çiftliği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yılan, hayvanların kurban vasfında olup olmadığına bakılması gerektiğini söyleyerek, sözlerini şu şekilde noktalandırdı;

“Kurban alacaklar öncelikle hayvanın kurban vasfı taşıyıp taşımadığına dikkat etmeli. Hayvanın gözü kör olmayacak, boynuzu kırık olmayacak. Kuyruğu kopuk olmayacak ve kurban kesileceği yere kadar kendi ayakları üzerinde gelecek. Kurban olabilmesi için sığır ve mandaların iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Eğer bu vasıflar karşılanmaz ise hayvanı ete kesmiş oluyorsun, kurban sayılmıyor” dedi.

İletişim Bilgileri:

Adres: Kavaklı Mahallesi İstiklal Caddesi Kurbancılar Sokak No: 67/1 Silivri/İST.

Bilal Yılan: 05323792343

Merkez: 05422584334

