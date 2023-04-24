Kurbanlık hayvanı çalanları JASAT yakaladı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşayan Ş.A.’ya ait hayvan damından kurbanda kesmek için beslediği büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili özel ekip kurarak yaptığı çalışmalara sonrasında kurbanlık hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz ve ayrıntılı araştırmalar neticesinde, çalınan büyükbaş hayvanın gece vakti bir kamyonete yüklenerek götürüldüğü tespit edildi. Yapılan takip neticesinde bahse konu çalınan hayvan Ü.Y. isimli şüphelinin ikametinde ele geçirildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Y., Y.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı ve çalınan hayvan da sahibine teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi kısa sürede aydınlatılması, faillerinin yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.