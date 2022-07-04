Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi telef oldu. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.