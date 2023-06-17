Kurbanlıkların nakliyesine sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kurbanlık hayvanların nakliyesine yönelik tarım il müdürlüğü ve polis ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de vatandaşların huzuru ve kamu düzeni için yoğun bir şekilde mesai harcayan büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların nakliyesine yönelik Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortaklaşa denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen nakliye araçları durdurularak sevk irsaliyesi gibi evrakların kontrolü yapılıyor. Aşı ve hastalık geçmişini gösteren sağlık raporlarının da incelendiği denetimlerde eksik evrakı olanlar hakkında yasal inceleme başlatıldı.