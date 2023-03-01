Kurdukları oyun alanlarıyla çocukların yüzünde tebessüm oluşturdular

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde çadırkentlere kurduğu oyun alanlarında çocukların yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde her geçen gün çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Depremin vurduğu illerden birisi olan Diyarbakır’da psikosyal destek için bazı faaliyetler yürüten Büyükşehir’in uzman ekipleri çadırlara ‘oyun alanları’ kurdu. Bu alanda oyunlar, film gösterimleri, eğitici uygulamalar ve birçok aktivite yapan Büyükşehir, deprem çocuklarının yüzünü güldürüyor.

Depremin çocuklara getirdiği psikolojiyi hızlı bir şekilde silmek için gayret eden Büyükşehir Belediyesi, bu oyun alanlarında çocuklara oyun hamuru, boyama, sosis balon etkinliği ve şişme oyun parkı uygulaması gibi imkânlar sunuyor. Depremzedeler etkinliklerin yanı sıra 24 saat ikramların yapıldığı bu alanda moral buluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bölgede yaptığımız çalışmalar içinde hiç şüphesiz depremzede çocuklarımız en önemli yere sahiptir. Diyarbakır çadırkentte bulunan afet koordinasyon tırımız minik depremzedeler için birçok etkinlik sunuyor. Çocuklarımızın deprem sonrası psikolojik sağlığına destek olmak ve onların yüzlerindeki tebessümü görmek için, film gösterimi ve oyunlar düzenliyoruz. Alanında uzman personeller tarafından psikososyal çalışmalara aralıksız devam ediyoruz” denildi.