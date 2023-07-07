Kürek heyecanı Başkent'te yaşanacak

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, Mogan Gölü’nde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü’nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından duyurulan Gençler Türkiye Kupası yarışlarına Mogan Gölü ev sahipliği yapacak.

24 kulüp ve 350 sporcu Mogan Gölü’nde mücadele edecek

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin de yer alacağı yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından 24 kulüp ve 350’ye yakın sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlarda U19, U17 ve U15 ekipler ile Master yaş grubundan sporcular, 2000 metrelik Tek Çifte, İki Çifte, İki Tek, Dört Tek, Dört Çifte ve Sekiz Tek tekne sınıflarında boy gösterecek. Yarış alanında yer alacak stantlar ile ziyaretçilere açık olacak organizasyon, hafta sonunda Başkent sakinlerini ağırlayacak.