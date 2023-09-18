Kürek Milli Takımı'ndan 16 madalya

Türkiye Kürek Milli Takımı, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda toplam 16 madalya kazandı.

Kürek Milli Takımı'ndan 16 madalya
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Romanya’da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası’nda toplam 16 madalya kazandı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’in Pantelimon bölgesinde 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Kürek Milli Takımı, 4 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Kürek Milli Takımı’nın 39 sporcu ve 20 ekip ile katıldığı ve kıyasıya geçen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, genel sıralamada ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

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