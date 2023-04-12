Kürek Milli Takımı, Zagreb'de boy gösterecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, 15-16 Nisan tarihlerinde 39. kez düzenlenecek 2023 Uluslararası Zagreb Yarışlarında (Croatia Open) sahne alacak.

1984 yılından bu yana düzenlenmekte olan Uluslararası Zagreb Yarışları’na (Croatia Open), 15-16 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb kentinde start verilecek. Türkiye Kürek Milli Takımı, Zagreb’deki yarışlarda U19, U23 ve Büyükler kategorilerinde 12 sporcu ve 16 ekip ile mücadele edecek. Bu yıl 39.’su düzenlenen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, Başantrenör Nebojsa Ilic önderliğinde, teknik sorumlu Ümmet Subaşı ve Milli Takım Antrenörleri Sonat Doğan, Ali Yiğit Saygılıgil, Baha Er ve Nadir Şahin ile yarışlarda yer alacak. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Uluslararası Zagreb Yarışları’nda yarışacak milli sporcuların ekipleri ise şu şekilde yer aldı:

U19 Milli Takım

Halil Kaan Köroğlu - TEK ÇİFTE (JMA1X)

Aytimur Selçuk / Enes Biber - İKİ TEK (JMA2-)

U23 Milli Takım

Cevdet Ege Mutlu - TEK ÇİFTE (SMB1X)

Büyükler Milli Takım

Elis Özbay - TEK ÇİFTE (SWA1X)

Deniznur Serra Baykara - HAFİF KİLO TEK ÇİFTE (SWL1X)

Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İKİ TEK (SMA2-)

Ahmet Ali Kabadayı - HAFİF KİLO TEK ÇİFTE (SML1X)

Şefik Çakmak - HAFİF KİLO TEK ÇİFTE (SML1X)

Enes Gök - HAFİF KİLO TEK ÇİFTE (SML1X)

Enes Yenipazarlı - HAFİF KİLO TEK ÇİFTE (SML1X)

Aydın İnanç Şahin / KAAN YILMAZ AYDIN - İKİ TEK (SMA2-)

Enes Biber / Aytimur Selçuk - İKİ TEK (SMA2-)

Cevdet Ege Mutlu - TEK ÇİFTE (SMA1X)

Enes Yenipazarlı - TEK ÇİFTE (SMA1X)

Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - HAFİF KİLO İKİ ÇİFTE (SML2X)

Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - HAFİF KİLO İKİ ÇİFTE (SML2X)