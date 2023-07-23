Kürekte kadınlardan büyük başarı

Türkiye Kürek Milli Takımı, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 19-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nda 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Milli Takımı, Bulgaristan’dan Dünya Şampiyonluğu ve derecelerde döndü. Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nda, 19-21 Temmuz tarihlerinde eleme yarışları yapılırken, 22 Temmuz Cumartesi ve 23 Temmuz Pazar günleri ise final yarışları düzenlendi. Türkiye Kürek Milli Takımı ise bu şampiyonada 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Elis Özbay, U23 Dünya Şampiyonu

U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde Ay Yıldızlı formayı terleten Elis Özbay, yarışları 07:36,92’lik dereceyle birinci sırada tamamlayarak Dünya Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanarak kürekte 2023 yılı Dünya Şampiyonu olan Elis Özbay, 2022 yılında gümüş madalya kazanarak Dünya İkincisi olmuştu.

Hafif Kilo İki Tek’te U23 Dünya İkinciliği

U23 Kadınlar Hafif Kilo İki Tek kategorisinde yarışan Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisi ise yarışları 07:37,87’lik dereceyle ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı ve adını U23 Dünya ikincisi olarak yazdırdı.

Hafif Kilo Dört Çifte Ekibi U23 Dünya Üçüncüsü

Kadınlar Hafif Kilo Dört Çifte kategorisinde ise Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Eda Erkan ve Nisan İpar’dan oluşan ekip, 06:46.01’lik derece ile yarışları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışlarda alınan diğer sonuçlarda Erkekler Tek Çifte’de yarışan Cevdet Ege Mutlu B Final ikincisi, Şefik Çakmak ve Ahmet Ali Kabadayı’dan oluşan Erkekler Hafif Kilo İki Çifte ekibi B Final altıncısı olarak yarışları tamamladı.

Yarışlarda alınan genel sonuçlar şu şekilde yansıdı:

Altın Madalya

ELİS ÖZBAY

U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte Dünya Şampiyonu

Gümüş Madalya

Simla Suay Alıncı - Irmak Fertuğ

U23 Kadınlar Hafif Kilo İki Tek Dünya İkincisi

Bronz Madalya

Ebru Akınal - Deniznur Serra Baykara - Eda Erkan - Nisan İpar

U23 Kadınlar hafif kilo dört çifte Dünya Üçüncüsü

B Final İkincisi

Cevdet Ege Mutlu

U23 Erkekler Tek Çifte Dünya Sekizincisi

B Final Altıncısı

Şefik Çakmak - Ahmet Ali Kabadayı

U23 Erkekler Hafif Kilo İki Çifte Dünya On İkincisi