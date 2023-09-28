Küresel piyasalarda Evergrande krizi derinleşiyor

Küresel piyasalarda Çin’deki inşaat krizinin odağındaki Evergrande’nin batışa sürüklenmesinin endişesi yaşanıyor. Bugün şirketin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı. 300 milyar dolar borç açıklayan emlak şirketinin iflasının, küresel çevrede de hissedileceği tahmin ediliyor.

Çin’de başlayan emlak krizinin boyutu genişliyor. Krizin odağındaki emlak şirketi Evergrande’nin iflasa yaklaşması küresel piyasalarda endişe oluşturdu. Şirketin kurucusunun gözaltına alındığı haberlerinin ardından Evergrande hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı. Daha önce Çin’in yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sine denk gelen 300 milyar dolar yükümlülük açıklayan şirketin batışa yaklaşmasıyla piyasalarda bu denli bir gedik açılacağı düşünülüyor.

Tahvil ödemesi yapamadı

Şirketin Hengda Real Estate Group adındaki iştiraki 547 milyon dolar tahvilde ödemeyi kaçırdı. Evergrande iştirakı yuan cinsi tahvilinin geri ödemesini gerçekleştiremediğini duyurdu. Hengda, mart ayında da 2020 ihraçlı tahvilinde faiz ödemesini kaçırmıştı.

Çin’deki gelişmeler küresel ekonomi çevresinde tartışılıyor New York Times gazetesi, Evergrande’nin neden batmaması gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yazısı yayımladı. Yazıda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in, son 10 yılda küresel ekonomik büyümenin yüzde 40’ından fazlasına kaynak olduğu hatırlatılarak, bu oranın, ABD’de yüzde 22, Euro Bölgesi’nde yüzde 9 olduğu bilgisi verildi. Çin’de tüketici harcamalarındaki düşüşün, Amerikan teknoloji firmaları ve Avrupalı lüks ürün grupları gibi burada iş yapan şirketlere zarar verdiğinin aktarıldığı yazıda “Daha zayıf bir Çin ekonomisi aynı zaman da petrole, minerallere ve sanayinin diğer yapı taşlarına olan iştahın da azalması anlamına geliyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük ticaret ortaklarından biri ve her yıl milyarlarca dolarlık Amerikan mahsulü ve makinesi satın almakta” denildi.

Küresel gayrimenkul piyasasıyla ilgili raporlar yayınlayan CoopWB, potansiyel bir çöküşün, yalnızca Evergrande’nin önemli bir işveren ve konut piyasasına katkıda bulunduğu Çin’i sarsmakla kalmayacağını, aynı zamanda küresel olarak da etkiler oluşturacağını belirtti.