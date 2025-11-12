Küresel tahıl üretiminde tüm zamanların zirvesi geliyor

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya tahıl üretiminde son 10 yılın en keskin artışıyla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 425 milyon tona ulaşılacağını öngördü.

IGC, son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ait dünya hububat üretimi tahminlerini açıkladı.

Bazı önemli üreticide beklenenden daha iyi verim beklentisiyle; geçen sezona göre dünya tahıl üretiminde 98 milyon tonluk önemli oranda bir artış tahmin ediliyor.

Yüzde 4’lük artışla, son 10 yılın en keskin yükselişi olması bekleniyor. Böylece küresel hububat üretiminin tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 425 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Yıl sonu stoklarının 25 milyon ton yükselerek 618 milyon tona ulaşması ve küresel arzın ilk kez 3 milyar tonun üzerine çıkarak 3 milyar 43 milyon tonu bulması bekleniyor. Mısır üretiminin 59 milyon ton, buğdayın 27 ve arpanın 8 milyon ton artması küresel arzın yükselmesini sağlıyor.

Buğday sevkiyatlarındaki artışın öncülüğünde ticaretin yıllık 16 milyon artışla ortalamanın üzerinde 440 milyon tona ulaşacağı da tahmin ediliyor.