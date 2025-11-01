Kürespor'dan Başkan Durgut'a ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kürespor Kulübü yönetimini makamında ağırladı.

Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kürespor, kurduğu yeni ve güçlü kadrosuyla lige iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Küre Köyü Muhtarı ve Kürespor Kulübü Başkanı Eyüp Seylan ile Sportif Direktör Batuğan Çakar, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Durgut’a isminin yer aldığı formayı hediye eden Kürespor yönetimi, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Belediye Başkanı Durgut ise; nazik ziyaretleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ederek, Kürespor’a yeni sezonda başarılar diledi.

Başkan Durgut, "Kürespor’un yeni sezonda sergileyeceği performansı merakla bekliyorum. Kulübümüzün güçlü bir kadro ile lige başlaması, Söğüt’te spora olan ilginin artmasına vesile olacak. Yönetim ve oyuncularımıza başarılar diliyorum" dedi.