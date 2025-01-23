Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kurfallı Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenledi. Başkan Balcıoğlu, bölge halkına hizmet etmenin kendisi için bir görevden öte bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas'ın toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde AK Parti İlçe Başkanı olarak seçilen Sami Barlas abim, kendi köyünde oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Bu çok değerli bir jest. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Gazitepeli de Silivri’yi yönetir, Kurfallı da Silivri’yi yönetir. Bu algıyı hep birlikte kırdık ve bir arada olmanın gücünü gösterdik. Belediye başkanı olarak tüm hemşerilerimin başkanıyım ve görevimi siyaset üstü bir anlayışla sürdürüyorum” dedi.



Başkan Balcıoğlu, Kurfallı’nın her köşesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, halkın sorunlarını dinlemek, çözüm yolları aramak ve mahalleyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Burada olmak benim için bir görev değil, bir vefa borcudur. Silivri’mizin her mahallesi gibi Kurfallı da bizim ortak evimiz, ortak hikâyemizdir. Bu hikâyeyi birlikte yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“81 İlden Silivri’ye Gelen Tüm Hemşerilerimin Yanındayım”

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu zengin bir kültürel mozaik olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “1 Nisan’dan itibaren rozetimi çıkardım ve 81 ilden yaşayan hemşehrilerimizin belediye başkanı olarak görevime başladım. Her bir vatandaşımızın gözlerindeki umut ve yüzlerindeki gülümseme, bize güç veriyor. Bu nedenle hizmetlerimizi sizlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda planlıyoruz” dedi.



Tasarruf tedbirleri ve merkezi idareden gelen kısıtlamalara rağmen halka hizmet etmekten asla vazgeçmediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bize, park yapamazsınız, sosyal tesis açamazsınız dediler. Ancak biz bu halka hizmet etmek için buradayız. Hiçbir engel bizi durduramaz” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri projelerden de bahsederek, 2 bin 500 çocuğa yaklaşık 22 bin adet kahvaltı desteği paketi vermeye başladıklarını belirtti ve çocuklara sömestr tatili boyunca buz pisti açtıklarını söyledi. Ayrıca, bin tane kadına ücretsiz HPV aşısı sağladıklarını, her sabah lise öğrencilerine yönelik sıcak çorba dağıttıklarını kaydetti.

“Belediyecilikte Devamlılık Esastır”

Gençlik Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Geçmiş dönemde bu projenin temeli atılmıştı. Ancak belediyecilikte devamlılık esastır. Kurumlar arasında süreklilik sağlamak çok önemlidir. Bu büyük projeyi ekonomik olarak zorluklara rağmen tamamladık. Yaklaşık kaba inşaatının %80’ini tamamladık, %90’a yaklaştık. İnce işçilik kısmını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan talep ettik. Kendisi bizi kırmadı ve ince işçiliği de Büyükşehir Belediyemiz ortaklaşa olarak tamamlıyor.”



“Silivri’nin Her Köşesinde Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Silivri’nin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bugüne kadar 22 bin ton asfalt, 55 bin metrekare parke ve 54 metre parke tamiri gerçekleştirerek altyapı ve çevre düzenlemelerinde önemli adımlar attık. 17 adet park ve yeşil alanı tamamlayarak vatandaşlarımızın doğal yaşam alanlarına erişimini sağladık. Ayrıca, 12 çok amaçlı spor sahasını yenileyerek gençlerimize daha iyi spor imkânları sunuyoruz” dedi.

Sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Yeni doğan destek paketleri, gıda bankası, aşevi, eğitim ve burs hizmetleri gibi birçok alanda vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. Yaklaşık 700 üniversite öğrencisine burs vererek geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize katkıda bulunuyoruz. Her gün 1000’e yakın haneye sıcak yemek ulaştırarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.



“Buğdaydan Elde Edilen Unlar Ücretsiz Vatandaşa Ulaştırılacak”

Silivri’de Kent Lokantası’nın yakında hizmet vereceğini aktaran Başkan Balcıoğlu, her gün 2 bin vatandaşın yararlanacağını dile getirdi. Tarım alanındaki çalışmalara da değinen Başkan Balcıoğlu, 2 bin dönüm alana buğday ekimi yapacaklarını belirterek, buğdaydan elde edecekleri unları da vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıracaklarını açıkladı.

Muhtar Murat Akman, mahallede yaşanan sorunları ve çözüm bekleyen konuları detaylı bir şekilde aktardı. Mezarlıkların dolması nedeniyle defin işlemlerinin mahallede yapılamadığına dikkat çeken Akman, Başkan Balcıoğlu’ndan destek talep etti. Toplantıda trafik güvenliği de gündeme geldi; ana caddelere hız kesici setler konulması gerektiği söylendi, mahallede bir güvenlik önlemi olarak kamera sistemi kurulması talep edildi.



Kurfallı Mahalle sakinleri Başkan Balcıoğlu’na taleplerini iletti

Muhtar ve vatandaşlardan gelen kamera isteklerine yönelik Başkan Balcıoğlu, 24 tane kameranın hazır olduğunu ve BEDAŞ’tan bağlantı beklediklerini açıkladı.

Söz alan vatandaş mahalle toplantısını çok önemli ve değerli bulduğunu belirterek, yıllar sonra Kurfallı’da yer aldığını ve burada yaşayan kadınların oldukça yetenekli ve çalışkan olduğunu dile getirdi. Kadınlara yönelik organik tarım konusunda kurslar verilmesi talebinde bulundu.

Başkan Balcıoğlu talebe yönelik cevap vererek şubat ayı ile atalık tohumlarının dağıtılacağını katılıma göre de eğitim verileceğini belirtti gelen taleplere göre eğitim programlarının hazırlandığını açıkladı.

Bir diğer vatandaş, 2017 yılında yaptığı binanın yolunun imara açılmadığı için gerekli yardımları alamadığını belirterek, bu konuda destek talebinde bulundu. Başkan Balcıoğlu, konu ile ilgili gerekli birimlerin vatandaşla iletişime geçeceğini dile getirdi.

Elinde kalan 50 adet bal kabaklarını satamadığını belirten vatandaşa Başkan Balcıoğlu, belediye olarak bal kabaklarını satın alacaklarını söyledi.