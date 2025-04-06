Kurfallı'da Hizmetin 1. Yılı Gururla Geride Kaldı

Silivri’nin Kurfallı Mahallesi’nde muhtarlık görevine geçtiğimiz yıl seçilen Murat Akman, görevindeki ilk yılını dolu dolu geçirdi. Mahallede altyapıdan sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Akman, “Söz verdik, tuttuk” anlayışıyla hizmet etmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana mahalle halkının taleplerine kulak veren Murat Akman, ilk olarak yıllardır kapalı olan Sıhhiye Sokağı yeniden halkın hizmetine kazandırdı. Bu süreçte destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İBB 5. Bölge Yol Bakım Müdürü Taşkın Torlak’a teşekkür etti.

Mahallede tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, 275 ton arpa, yulaf ve buğday tohumu dağıtımı da Kurfallı'da gerçekleştirildi. Silivri’ye gitmeden yerinden dağıtımı yapılan tohumlar, bölge çiftçisinin büyük takdirini topladı.



Mahalle güvenliğini artırmak amacıyla 8 ayrı noktaya 24 güvenlik kamerası yerleştirilerek 7/24 izleme sistemine geçildi. Bu proje, köydeki huzur ve güven ortamını güçlendirdi. Ayrıca Kurfallı’nın çeşitli noktalarına yeni oturma bankları yerleştirilerek vatandaşların dinlenebileceği alanlar oluşturuldu.



Sosyal dayanışmayı artırmak adına yapılan etkinlikler de dikkat çekti. Kurfallı Kadınları ile düzenlenen çay partisi, halkın bir araya geldiği samimi bir buluşma oldu. Programa Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Demir Kutlu da katılarak destek verdi.



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında düzenlenen anma töreni ise yoğun katılımla gerçekleşti. Muhtar Akman, Kurfallı halkının vefasını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Öte yandan mahalleye kazandırılan Akarpınar suyu da önemli bir proje olarak öne çıktı. Hayrat çeşmesi kurularak mahalle halkının kullanımına sunulan su, büyük bir memnuniyetle karşılandı.



Kurfallı Mahallesi’nde üreticilerle de sık sık bir araya gelen Murat Akman, son olarak bal kabağı üreticileriyle istişare toplantısı yaparak taleplerini dinledi. Toplantıya Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Aslı Hanım da katılarak destek sundu.

Görevdeki ilk yılını değerlendiren Muhtar Murat Akman, “Birlikte başardık. Bundan sonra da Kurfallı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Destek sizden, hizmet bizden” dedi.