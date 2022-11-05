Kurfallı futbol sahası gösteri maçıyla açıldı

Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı Mahallesi'ne yapılan futbol sahası için gösteri maçı eşliğinde açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, '2023 yılı içerisinde Silivri'de spor tesisi olmayan belde ve köy kalmayacak. Hepsinin tesislerini, soyunma odalarını ve duşlarını yapacağız.' dedi.
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SÜTÇÜ: “BAŞKAN YILMAZ’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”
Törenin açılış konuşmasını yapan Kurfallı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sütçü, “Kurfallı halkına bu güzel sahayı kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim.” dedi.