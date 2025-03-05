Kurfallı Mahallesi'ne Yeni Banklar Konuldu!

Kurfallı Mahallesi sakinlerinin dinlenme alanlarını artırmak amacıyla yapılan talep, Silivri Belediyesi tarafından hızla değerlendirilerek hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahallede belirlenen noktalara oturma bankları yerleştirildi.

Kurfallı Mahallesi Muhtarı Murat Akman, vatandaşların sosyal alanlarda daha konforlu vakit geçirebilmesi için gerçekleştirilen bu hizmetten dolayı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.