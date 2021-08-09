Kurfallı’da Üreticiler Tohumluk Arpa Sevinci Yaşadı

Silivri Belediyesi hem yerli ve milli üretimi teşvik etmeyi hem de ilçede tarım ve hayvancılıkla iştigal eden üreticileri desteklemeyi sürdürüyor. 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’ne devam eden Silivri Belediyesi, kendi arazilerinde ürettiği tohumluk arpaların dağıtımına Kurfallı Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile devam etti. Kurfallı’da üretim yapan 60 çiftçiye maddi değeri 72.000 TL olan 12 ton tohumluk arpa hediye edildi. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu ürünlerle yaklaşık 600 dönüm araziye ekim yapabilecek.

Bu yıl tarımsal üretim kapasitesini artırarak 2 bin 500 dönüm belediye arazisini üretime kazandıran ve bunun 1000 dönümüne Seymen marka yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi, hasattan elde ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmaya devam ediyor. Çiftçilere hediye edilen tohumluk arpaların maddi karşılığı ise yaklaşık 2,5 milyon TL. Silivri’de çiftçiler dağıtılan bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Böylece Silivri Belediyesi ilçede üretim yapan çiftçilere yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etme imkânı sunmuş olacak.

BARLAS: “VOLKAN YILMAZ ÇİFTÇİLERİ SÖZDE DEĞİL ÖZDE DESTEKLİYOR”

Dağıtım törenindeki konuşmasına “Öncelikle pandemi koşullarına rağmen Türkiye’de tarım ürünleri üretiminin 3,9 büyümesine katkı sunan değerli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Üretici abilerimden dünyada geleceğin mesleklerinden biri olarak gösterilen çiftçiliği gençlerimize öğretmesini rica ediyorum.” diyerek başlayan AK Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi ve İBB Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Samir Barlas, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, göreve başladığı ilk günden bu yana her daim çiftçilerimizin yanında olarak onları sözde değil özde desteklediğini gösteriyor. Ayrıca belediye olarak gelir kaybı yaşayacak olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden kırsal mahalle çalışmalarını destekleyerek ilçedeki tüm üreticilerin hakkını savunuyor. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ediyor, bugünkü tohumluk arpa dağıtımının hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“TEK DERDİM ÜLKEME VE MİLLETİME HİZMET EDEBİLMEK”

Sami Barlas’ın ardından kürsüye gelen ve ilçede yapılan tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Birçok kişi farkında olmasa da yüzölçümüne bakıldığında Silivri, Türk tarımında en önemli ilçelerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ile Silivri’nin Türkiye’nin buğday ambarı, gıda ambarı olabilmesi, İstanbul’u doyuran katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi gerekiyor. Biz bu anlayışla daha önce ekilmeyen, biçilmeyen 2 bin 500 dönüm arazimizde tarımsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçeği, 75 dönümüne silajlık mısır ekiyoruz. Geriye kalan yaklaşık 500 dönüm araziyi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere tarımsal üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz. 1.000 dönüme yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 200’er kiloluk dilimler halinde Silivri’deki bütün çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Buğday ve arpa ekimlerinden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı yine hayvancılarımızla paylaşıyoruz. Yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50 ton ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemizin sofrasına ulaştıracağız. Silajlık mısır ekiminden elde edeceğimiz 500 ton ürünü de yine 500’er kiloluk dilimler halinde 1.000 hayvancımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtacağız. Biz yaptığımız tarımsal üretim çalışmalarıyla ‘Tarım Kenti Silivri’ sloganıyla çıktığımız yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. İlk günden beri köylülerimizi unutmadan, gözümüzü kulağımızı kapamadan çalışmaya devam ediyoruz. Silivri’nin sadece sahilden, çarşı meydanından ibaret olmadığı bir anlayışla ilçemizi köyleriyle, beldeleriyle, merkeziyle bütüncül bir anlayışla yönetiyoruz. Bu topraklarda doğmuş, bu topraklara gönül vermiş bir kardeşiniz olarak tek derdim Silivri. Tek derdim doğduğum büyüdüğüm bu topraklara, ülkeme ve milletime hizmet edebilmek.” ifadelerini kullandı.

“KÖYLERİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesi olarak Kurfallı’ya yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğim günden bugüne sanıyorum Kurfallı’ya 10’un üzerinde ziyaret gerçekleştirdim. Burada birçok projeye imza attık ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdi sizlere kısaca bu hizmetlerden bahsetmek istiyorum: Köy dokusuna uygun ahşap duraklarımızı Kurfallı Mahallemize kazandırdık. EBA Erişim noktamız ile evde interneti olmayan çocuklarımız için kolaylık sağladık. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaları yıktık. Mahallelerimize yönelik imar harcı indirimini meclisimizden geçirdik. Futbol sahamıza tribün yapıyoruz. Tarla yollarını iyileştiriyoruz. Mahallemizdeki yolların bakımlarını yapıyoruz. Evde sağlık taraması, hasta nakil hizmeti, çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı gibi sosyal ihtiyaçlar konusunda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Anne çocuk şenliği, açık hava sineması gibi çocuklarımızın ve ailelerinin sosyalleşeceği etkinlikler düzenliyoruz. Mahallemizdeki park alanlarında bakım onarım çalışmalarına devam ediyoruz.

Çok yakın bir zamanda Sağlık Ocağımıza başlıyoruz. Muhtarlık binası bakım ve onarımını, cami altındaki dükkânların bakım ve onarımını, düğün salonu bakım ve onarımını, Tiryol binası bakım ve onarımını kısa sürede gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Bu kadarıyla yetinecek miyiz? Tabii ki yetinmeyeceğiz. Silivri Belediyesi olarak Kurfallı’ya ve diğer tüm köylerimize hizmet etmeye, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“BUGÜN DEĞİLSE HANGİ GÜN BİRLİK OLACAĞIZ?”

Ülkede devam eden orman yangınlarına karşı bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Bir süredir ülkemizin çeşitli illerinde yaşanan ve hâlâ devam etmekte olan orman yangınlarımız var. Bu orman yangınları sebebiyle ciğerlerimiz yanıyor, doğal yaşam ölüyor, insanlarımız hayatını kaybediyor. Bu da pek tabi bizlere derin bir üzüntü yaşatıyor. Öncelikle bu afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En az yangınlar kadar üzücü olan ise çeşitli sosyal medya hesaplarında gördüğümüz ayrışma ve kutuplaşma içerikli mesajlar ve yorumlar. Biz böylesine üzücü bir olayda birlik olamayacaksak hangi gün olacağız? Bu yorumlarla siz kimi sevindiriyorsunuz? O ormanları kundaklayan bölücü terör örgütlerini ve bu örgütlere yardım ve yataklık edenleri sevindiriyorsunuz. ‘Help Türkiye’ diyorsunuz. Yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyeti Devletine? Biz bize yeteriz kimse merak etmesin. Önce yangınları bir söndürelim sonra oturup herkes isterse en ağır eleştirilerini yapsın ama bugün kutuplaşmanın değil birleşmenin günüdür. Bakın terör örgütünün sözde elebaşı Murat Karayılan, ‘Eğer silahlarımız tükenir sayımız azalırsa Bodrum’a gelir yatlarınızı, Antalya’ya iner seralarınızı, İstanbul’ a gelip araçlarınızı, İzmir’e gelir ormanlarınızı yakarız.’ diyor. Buradan bir kez daha söylüyorum bütün ağaçlarımızı, ormanlarımızı da yaksanız onların yerine yeni ormanlar yapacak, yeni fidanlar dikecek vatan toprağımız var bizim. Tüm ağaçlarımız, tüm ormanlarımız susuz kalsa da onları sulayacak asil kanlarımız var bizim. Motivasyonumuzu düşürmemeliyiz. Biz bu ormanları kundaklayan bölücü terör örgütlerini asla sevindirmeyecek, ülkemiz üzerine oyun kuranların heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bugünkü tohumluk arpa dağıtımının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarından dolayı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum.” dedi.

Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören tohumluk arpaların çiftçilere dağıtılmasının ardından sona erdi.