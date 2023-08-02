Kurs öğrencilerine internetin tehlikeleri ve cep telefonu kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı

Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından, Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim alan öğrencilere internetin tehlikeleri, bilgisayar ve cep telefonu kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, camilerin yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim alan çocuklar ziyaret edilerek, çağımızda yaygın olarak kullanılan internetin tehlikelerinden detaylı bilgiler verilerek, bilgisayar ve telefon kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

"Taciz, siber zorbalık, dolandırıcılık gibi zararlı içerikleri ayırt edebilmek çok önemli"

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknolojinin günlük hayatımızın bir parçası olduğu şu günlerde, çocuklarımızın ilgisi ve zamanlarının büyük bölümünü yönelttikleri internetin doğru kullanılması, farkında olmadan karşılaşabilecekleri taciz, siber zorbalık, dolandırıcılık gibi zararlı içerikleri ayırt edebilmeleri oldukça önemlidir. Çıktığımız yolda çocuklarımızın dikkatlerini bu alanlara çekebilmek, karşı karşıya kalabilecekleri tehlikeleri onlara göstermek ve bu gibi durumlarda neler yapabileceklerini anlatarak kendilerini güvene alabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Riskli durumlarda yetişkinlere haber vermeleri ve gerekirse aileleri aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları konularında bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca rol-model olunarak Polislik mesleği tanıtılmış ve sıcak havaların etkisiyle çalılık alanlarda ve ormanlarda oluşabilecek yangınlara karşı duyarlı olmaları, çalılık alanlarda cam şişe gibi materyal gördüklerinde çöp kovalarına atmaları konularına değinilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gölgeni Arkanda Bırak Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler sonunda çocuklara not defteri ve kalem dağıtıldı.