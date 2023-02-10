Kursiyerler depremzedeler için polar battaniye, atkı ve bere hazırlamaya başladı

Türkiye’nin tamamını derinden sarsan depremlerin ardından Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen biçki dikiş kursuna katılan kadınlar, öğrendiklerini depremzedeler için uygulamaya, polar battaniye, atkı ve bere hazırlamaya başladılar.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile birlikte Ergene Halk Eğitim Merkezi’nde afetzedelerin kullanması için polar battaniye, atkı ve bere üreten kursiyer kadınlarla sohbet ederek de bilgi aldı. Yıldırım, özverileri sebebi ile teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Ergene Halk Eğitimi Merkezinde ilk olarak battaniye, atkı, boyunluk ve bereden oluşan toplamda bin 200 parçalık yaşam malzemesi paketlenerek yardım tırlarına yüklendi. Öte yandan Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonunda gün içerisinde toplanan yardımlar, 2 tır ve 3 adet minibüse yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.