Kursiyerler eserlerini sergiledi
Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Dodurga Beldesinde giyim ve el sanatları sergisi açıldı.
Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Dodurga Beldesinde giyim ve el sanatları sergisi açıldı.
Giyim ve el sanatları alanında kursiyerlerin hazırladığı birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler, sergiyi gezenlerden büyük beğeni aldı. Sergi açılışına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Müdür Yardımcısı Aysel Oğul, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, sergide emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerini kutlayarak teşekkür etti.