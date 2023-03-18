Kursiyerlerden Çanakkale Zaferi anısına resim sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, tarihin seyrinin değiştiği 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde “Ufkun Ötesindeki Zafer Çanakkale’’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde “Ufkun Ötesindeki Zafer Çanakkale’’ adlı resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Tahir Karaca eğitmenliğinde 29 kursiyerin, Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık için can veren binlerce şehidimizi anmak ve anlayabilmek amacıyla hazırladıkları sergide; akrilik, karakalem ve yağlıboya teknikleriyle yapılmış yaklaşık 47 eser yer alıyor. Sergi, 7 Nisan’a kadar Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

“Çanakkale ruhunu sanatın her alanında yaşatmak gerekiyor”

Resim öğretmeni Tahir Karaca, Çanakkale Zaferi’nin önemini nesilden nesile aktarmak hedefiyle öğrencileriyle bu sergiyi hazırladıklarını ifade ederek, “eserlerimizi her iki temada bütünleştirerek oluşturduk. Çanakkale ruhunun tek yürekte, tüm renklerle ve duygularla ifade edilmesini amaçladık. Sanatçılarımız, özellikle kendi tekniklerini, duygularını katarak farklı bir çalışma geliştirmiş oldular. Çanakkale ruhunu sanatın her alanında yaşatmak gerekiyor’’ dedi.

“Eserleri yaparken adeta geçmişe gittim”

Sergide eserleri bulunan emekli öğretmen Mücella Uzun ise, ‘’Çanakkale Savaşı’nda cephede savaşan kadınları çizdim. Resimleri yaparken geçmişe gittim, o duyguyu adeta yaşadım. Geleceğe, çocuklarımıza ve gençlerimize Çanakkale ruhunu anlatabilmek için uğraştım. Amacım nesilden nesile Çanakkale ruhunu işlemek’’ dedi.