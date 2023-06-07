Kursiyerlerin yıl sonu gösterisine yoğun ilgi

Avcılar Belediyesi’nin kurslarında eğitim gören kursiyerler yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiliyor. İzleyenlere keyif dolu anlar yaşatan kursiyerler ilk 2 günde 2bin 200 seyirciyle buluştu.

Yıl boyunca Avcılar Belediyesi Kültür-Sanat Kurslarında 38 farklı branşta eğitim alan 12 bin kursiyer mezun oldu. Kent ve Kültür evlerinde devam eden yıl sonu etkinliklerinde 7’den 70’e tüm kursiyerler hünerlerini sergiliyor. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yıl sonu etkinliklerinde; gitardan piyanoya, bağlamadan kemana, halk danslarından baleye kadar pek çok farklı dalda sahne alan kursiyerler izleyicilerden tam not aldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerin ilk 3 gününde 3 bin seyirci unutulmaz anlar yaşadı. Kursiyerlerin dikiş, takı tasarım, ahşap, resim gibi el sanatları branşlardaki el emeği göz nuru ürünlerinin sergisinde yer aldığı etkinlikler 8 Haziran tarihine kadar devam edecek.

“Kültür ve sanatın gücüyle Avcılarımızı güzelleştiriyoruz”

Kursiyerlerin yıl sonu heyecanını paylaşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Kültür ve sanatın gücüyle Avcılarımızı güzelleştiriyoruz. El sanatlarından görsel sanatlara, müzik ve enstrüman kurslarından kişisel gelişim kurslarına kadar 38 ayrı branşta on binlerce komşumuzu kültür ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Merkezlerimiz dopdolu. Çocuklarımız ve komşularımız çok mutlu. Kültür ve sanatın her rengini yaşatarak, sanatsever komşularımızın her zaman yanında olacağız” dedi.