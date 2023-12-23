Kursiyerlerle yakından ilgilendi

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerle bir araya geldi.

Kaymakam Sözen ve Eşi Seval Sözen ile birlikte Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Sözen, Halk Eğitim Müdüründen kursların işleyişi ve yapılan faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ardından kursları tek tek gezen Kaymakam Sözen, incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Sözen ve eşi Seval Sözen ardından yapılan çalışmaları izleyerek eğitmenlerden bilgiler aldı.