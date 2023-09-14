Kursu birincilikle bitiren Kaymakam Karaman'ın ilk tercihi Pazaryeri oldu

108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu birincilikle bitiren Kaymakam Ahmet Tayyip Karaman ilk tercihinde Pazaryeri ilçesini seçti.

Kursu birincilikle bitiren Kaymakam Karaman'ın ilk tercihi Pazaryeri oldu
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108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu birincilikle bitiren Kaymakam Ahmet Tayyip Karaman ilk tercihinde Pazaryeri ilçesini seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura töreni Külliye’de düzenlendi. Törende kursu birincilikle bitiren Kaymakam Ahmet Tayyip Karaman’a birincilik sertifikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Daha önce Sivas Altınyayla’da görev yapan Kaymakam Karaman, kursu birincilikle bitirerek görev yerini seçme hakkını Pazaryeri ilçesi için kullandı.

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