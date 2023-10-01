Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu ve aydınlatma çalışmalarıyla ayrıcalıklı bir kordona dönüşen Gemlik Kurşunlu kordonu, düzenlenen sembolik törenle açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurşunlu kordonunun ikinci etapta 1 kilometre daha uzatılacağını, yine bölgeyi yakından ilgilendiren Kumsaz Bölge Parkı ve spor salonu ile ilgili de ihaleye çıktıklarını belirterek, bölgenin sadece 2-3 ay değil, yıl boyunca bir cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan, bu yıl hem İznik hem de Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Kurşunlu sahilinde de muhteşem bir dönüşüme imza attı. Sahil bandında yürüyüş yollarının yetersizliği, istinat duvarlarındaki çökmeler ve zemindeki deformeler yüzünden sık sık bölge halkının şikayetlerine konu olan Kurşunlu sahili, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi.

Işıl ışıl oldu

Yapılan 75 bin ton dolgu ile mevcutta 2 metre olan yaya kaldırımının genişliği 18 metreye çıkarıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki sahil bandında bin 500 metrekare olan yürüyüş alanı, yapılan düzenlemelerle 9 bin 500 metrekareye yükseltildi. Sahilde 2 bin 300 metrekare yeşil alan oluşturulurken, 52 adet ağaç ve 710 adet çalı bitkisi dikildi. Özellikle yaz aylarında yoğun bir sirkülasyonun olduğu sahilde, 24 adet direk üzerine 43 adet aydınlatma armatürü montajı yapılarak, alanın geceleri de vatandaşlar tarafından güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılması sağlandı.

Açılış müjdelerle yapıldı

Kurşunlu sakinlerinin yaz boyu kullanma imkanı bulduğu Kurşunlu kordonu, düzenlenen sembolik bir törenle hizmete açılmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Mustafa Yavuz ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı törene bölge sakinleri de ilgi gösterdi. Konuşmasına bölge sakinlerine yeni müjdeler vererek başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Birileri laf üretir, biz icraat yaparız. Siz soruyorsunuz şimdi ‘bundan sonra ne olacak’ diye. Size 2 müjde vereyim. Kumsaz Bölge Parkımızın 3 Ekim’de ihalesi var. Spor salonumuzun ihalesine de çıkıyoruz. Hem spor salonumuzu hem bölge parkımızı Kurşunlu ve Kumsaz sakinlerine kazandıracağız. Bunun yanında sahil düzenleme devam edecek. Kurşunlu kordonunun kalan bir kısmını da önümüzdeki yıl yapacağız. Burası önemli bir çekim merkezi olacak" dedi.

365 gün yaşam

Kurşunlu ve Kumsaz bölgesinin sadece yaz aylarında yılın 2-3 ayı yaşam olan bir yer olmaktan öte, yılın 365 günü yaşam olan bir bölge haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bu şehre bir çivi daha çakabilir miyiz? Böyle bir derdimiz, heyecanımız var. Daha güzel Kurşunlu, Gemlik, Bursa hazırlayabilir miyiz? Başka bir derdimiz yok. Birileri boş durmuyor. Yalan ve iftiralarla bu süreci saptırmaya çalışıyor. Siz bize bir emanet verdiniz, biz bu emaneti en iyi şekilde koruyup, bizden sonra geleceklere devretmenin hesabındayız. O yüzden Bursa’nın 17 ilçesinde, bin 60 mahallesinde dokunmadığımız nokta yok. Ancak unutmayın, biz bütün bu çalışmaları sizin alın terinizle verdiğiniz vergilerle yapıyoruz. O yüzden, buradaki banka, aydınlatma direğine, ağaca sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu arada iniş merdivenleriyle alakalı çalışmaları da en kısa zamanda yapıyoruz. Kurşunlu kordonu hayırlı olsun" dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da hemen her Bursalının hatıralarında Kurşunlu’ya dair bir şeyler olabileceğini belirterek, "Kurşunlu güzeldi ancak şimdi çok farklı bir güzel. Bu güzel çalışmaya imza atan başta Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Ormanlar da mahallelerine kazandırılan ayrıcalıklı kordon için Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kurşunlu kordonu kurdele kesilerek hizmete açılırken, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri kordonda gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.