Kurtarılmayı beklerken Kelime-i Şehadet getirdiler

İstanbul’da geçtiğimiz gece yaşanan sel felaketinde o sırada Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde bulunan bir grup insan içeride mahsur kalmıştı. Bugün o anlara ait yeni bir görüntü ortaya çıkarken, videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen kişilerden bazılarının Kelime-Şehadet getirdiği duyuluyor.

İstanbul’da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı. Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Başakşehir’de kurtarılmayı bekleyen vatandaşların Kelime - Şehadet getirdiği anlara ait yen görüntüler ortaya çıktı. Sel sularının altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve büyük paniğin yaşandığı Başakşehir Millet Kıraathanesi’ndeki olaylara ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen gruptan bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.