Kurtarma köpeği Ateş'e site enkazında eğitim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin üyesi kurtarma şampiyonu Ateş isimli köpek, eğitimlerini kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan 5 katlı 4 bloktan oluşan sitenin enkazında sürdürüyor. 7/24 nöbette olan Ateş, yurt içi ve yurt dışında her canlının imdadına koşmaya hazır.

Arama-kurtarma ve iz sürme köpeği Ateş, muhtemel bir afette 7/24 göreve hazır halde bekliyor. Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde ve İzmir depreminde enkaz arama çalışmalarında büyük rol oynayan Ateş, K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün K9 Eğitim Merkezi’nde 8 saate yakın eğitim yapıyor. Ateş, Balıkesir’in Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi’nde deprem raporu çürük çıkan 5 katlı 4 bloktan oluşan sitenin kentsel dönüşüm dahilinde yıkılması ile eğitimini burada sürdürdü. Ateş, saklanan objeleri çok kısa sürede bularak eğitmeninden tam puan aldı.

Enkaz yönetimini öğreniyorlar

Enkazda yaptıkları eğitim hakkında bilgi veren K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay, “Burada yaptığımız eğitimler, gerçek yaşamdaki enkazlarda çalışmamızı kolaylaştırıyor. Köpekler, enkaza giriş çıkışı öğreniyor. Hem kendi fizibilitelerini hem enkaz yönetimlerini oluşturmaları bakımından eğitimler büyük bir fayda sağlıyor. Bu yıkımlarda gerekli izinleri alıp, güvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek ve öncü konumda sertifikalı ağır kurtarma yapabilen ekip, unvanı ile yurt içi, yurt dışı 7/24 nöbette olarak tehlikeye düşmüş her canlının imdadına koşmaya hazırdır” dedi.

100 binden fazla kişiye eğitim verildi

Türkiye’nin örnek eğitim alanına sahip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, bir yandan kendi eğitimlerini sürdürürken, bir yandan da “Okulum Afete Hazır” ve “Daima Güçlü, Daima Hazır” projesi ile 100 binden fazla kişiye afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar hakkında eğitimler verdi.