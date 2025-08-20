Kurtdere er meydanı güreşcileri ağırlayacak

Balıkesir’de haftasonu yapılacak Kurtdere Yağlı Güreşleri öncesi Güreş Ağası Kemal Aydın, bu yıl kendisinin de kemer senesi olduğunu söyleyerek tüm güreşseverleri Balıkesir er meydanına davet etti.

Kurtdere güreşleri ile konuşan son 2 yılın güreş ağası Kemal Aydın, "Bu sene 65. gerçekleştirecek olduğumuz güreşlere yoğun bir katılım söz konusu. Yaklaşık 75-80 civarında baş pehlivan katılıyor. Bu sene yenilik olaraktan sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız tribünlerimizi yaklaşık bin kişi daha bir genişletme yaptı. Karesi Belediye Başkanımız bay bayan olmak üzere mescit yaptı. Her geçen sene bunların üzerine bir şey daha koymaya çalışıyoruz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yakışır organizasyonları böyle adım adım geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii amacımız bizim burada gençlerimizi ve genç pehlivanlarımızı bu spora alıştırabilmek, davet edebilmek. Bizim tribünlerimize bakarsanız, yaş ortalaması genelde 50 yaş üstü ama bizim özellikle çabamız bunu biraz daha yaş olaraktan gençlere de indirebilmek. Genç sporcular, genç seyirciler sağlayabilmek. Bizim güreşlerimiz Türkiye’de yedi yüze yakın güreş var ama biz CV enerji yağlı güreşler düzenleyen bir federasyonumuz var. 8 ayağı var bu işin. Kurtdereli burada üçüncü büyük güreş geçiyor" dedi.

3. kez ağalık için çıkacak

Güreş ağası Kemal Aydın, bu sene kemer senesi olduğunu söyledi. Aydın, "Yani bir araç kiralaması nasıl ihaleye çıkıp da basın ilan kurumunca yayınlanıyorsa. Bu da aynı şekilde. Teminatı vardır. Şartları hukukları kurallara bağlıdır. Bizim şartnamemizde şu yazıyor. 2015 yılından bu yana Kurtdereli ağalık bedelini üç sefer üst üste alıp ve bu bedeli ödeyen ağa, başpehlivanın altın kemerinden alır. Aynısından ağaya yapılır verilir der. Şahsım adıma bizim için bir ağalık söz konusu. Biz bu işi sevdiğimiz için ata sporumuzu sevdiğimiz için bu işin daha bir gelişebilir olmasını istediğimiz için ve en önemlisi Balıkesir ayağında Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yakışır bir organizasyon olsun diye yapmak istiyoruz. Eee tabii ki benim de gönülden geçen ağalığı bu sene almak ama özellikle de Balıkesir’deki iş adamlarımızdan ya da büyük abilerimizden isteğim ricam şu, ben geçen sene tektim. Ve üstüne basa basa söylüyorum. Kurtdereli tarihinde en yüksek bedeli ödeyerek ağalığı aldım ve rakibim çıkmadı. Ya ben şimdi burada rahatlıkla şunu diyebilirim. Ben rekortmen ve rakipsiz ağayım. Benim karşıma başka adaylar da çıksın. Orada bir ağalık ihalesi olsun, çekişmesi olsun. Ben bunun daha yükseklere çıkmasını istiyorum. Daha da böyle bir artı değeri olsun istiyorum. Bir özelliği olsun istiyorum. Inşallah. O yüzden ricam buranın ileri gelen iş adamları veya büyük hatır sayılı insanlar da bu ihaleye girsin. En azından rakam yükselsin" dedi.

Balıkesir finali

Güreş ağası Kemal Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben bu sene buraya gelecek olan bütün başpehlivanlarımızı tek tek aradım. Davet ettim. Bir ihtiyaçları olması halinde ulaşabileceklerimi söyledim. Bizim kalkıp da A güreşçi, B güreşçi deme şansımız pek olmuyor. Çünkü hepsi bir. Ama burada bir farkımız olsun diyorsak da bizim de Büyükşehir Belediyemizin sporcuları var. Evet. Bunların finali olsun isteriz. Ama tabii burada bizim en büyük güreşlerle alakalı müsabaka açısından kazasız belasız olması"