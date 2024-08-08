Kurtdere Güreş Ağası Kemal Aydın'dan vatandaşlara davet

Kurtdere Güreşleri’ne sayılı günler kala Güreş Ağası Kemal Aydın yaptığı açıklama ile tüm vatandaşları Kurtdere’ye davet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ulaşım noktasında sürekli servisler kaldıracağını söyleyen Kemal Aydın, yeni seçilecek ağa için kriterleri açıkladı.

Kırkpınar’ın rövanşı olarak anılan Balıkesir Kurtdere Yağlı Güreşleri 16-17-18 Ağustos’ta yapılacak. Güreşlerin ağası Kemal Aydın, gazetecilere yaptığı açıklama ile vatandaşları Kurtdere’ye davet etti. Aydın, "Allah nasip ederse 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Karesi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirlecek olduğumuz Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ağayım. 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerimize bu sene yaklaşık 2 binin üzerinde başvurumuz var bugün itibariyle. Bu haftaya kadar devam edecek. Bunlardan yaklaşık 77’si başpehlivan, 110 başaltı pehlivan olmak üzere 2 binin üzerinde başvuru var. Özellikle de baş pehlivanlarımıza işte Ali Gürbüz, Orhan Okullu, Yusuf Can Zeybek, Balıkesir’in evladı Ertuğrul Dağdeviren gibi birçok önemli isimlerimiz er meydanında olacak. Baş altı kategorisinde mesela Balıkesir’in evlatları olan Necip Bal var. İhsan kardeşimiz var. Bunlar önemli ve gelecek vadeden isimler" dedi.

Aydın: "Parayı ver ağalığı al dönemi olmayacak"

Balıkesir’in güreşe doyacağını söyleyen Kemal Aydın, güreş ağalığı konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu sene bütün başpehlivanların yarışı bittikten sonra hamam kültürü olacak ve başpehlivanımız bir hamam organizasyonu ile tanıtılmış olacak. Ben bu seneki ağa olarak vatandaşlarımızın hepsini davet ediyorum. Bu konuda da sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, Karesi Belediyemiz ulaşım konusunda destek veriyorlar. Vatandaşlarımız bu 3 gün boyunca istedikleri zaman güreş alanımıza rahatlıkla ulaşım sağlanacaktır. Ben de güreş ağası olarak ayrıca ulaşım imkanı sağlayacağım. Buraya il dışından gelecek olan misafirimiz olacak. Bürokratlarımız olacak. Özellikle de ağalarımız olacak. Bunları ağırlayacağız en güzel şekilde. Balıkesir’in Kurtdere’nin Mehmet Pehlivan’ın şanına yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi göstereceğiz. Burada en büyük amacımız her geçen sene bu güreşlere bir adım daha katkı nasıl sağlarız? Bir adım daha öteye nasıl taşıyabiliriz olmalı. Biz onun hedefindeyiz. Allah nasip ederse bu sene yine güreşlere ağalıkta adayım. Geçen sene ağalık için ödemiş olduğumuz rakam yaklaşık 2 milyon 761 bin TL. Son beş yıl içerisinde bu rakamlar ödenmemiş. Yani ağalık bedelleri ödenmemiş. Belediye kayıtlarına söylenenleri söylüyorum. Biz bunu ödedik. Bu sene çıkacak olan ağalık yarışında yüklü miktarda teminatla girilecek. ’Ben parayı veriyorum. Ben ağayım’ demekle olmuyor bu iş. Ağanın tanınır bir insan olması lazım. Sokakta belli bir güvence ve gücü olması gerekiyor. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sokakta bir gücü olması gerekiyor. Devletini, bürokrasisini çok iyi bilen birisi olması gerekiyor. Belediyeyle gerek Karesi, gerek büyükşehirle bu işin organizatörü çünkü bunlar. Bunlarla çok iyi bir temas halinde olması gerekiyor. Efsane ağamız Seyfettin Selim 15 yıl yaptı. Yeni ağamız seçildi Kırkpınar’da. Federasyon başkanımız bu konuda çok hassas. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanımız Mesut Akbıyık da bu konuya çok önem veriyorlar. İnşallah güzel bir kazasız belasız bir organizasyon yapacağız. Herkesi güreşlerimize bekliyoruz" dedi.