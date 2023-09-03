Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından ’Cihan Pehlivanı’ Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 63. kez düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 63. kez yapılan Kurtdereli Yağlı Güreşleri 2 bin 500’ün üzerinde pehlivanın katılımıyla yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlerde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği etkinlik, Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Orhan Okulu ve Yusuf Can Zeybek, yarı finale çıktı. Yarı finalde rakiplerini yenen Ali Gürbüz ile Hüseyin Gümüşalan, final müsabakasına çıktı. Ali Gürbüz, finalde Hüseyin Gümüşalan’ı puanlama bölümünde ’kılçık’ yaparak altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazandı. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz 1., Hüseyin Gümüşalan 2. ve Yusuf Can Zeybek ve Orhan Okulu 3. oldu.

Güreşlerde 2024 yılı güreş ağalığını ise Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Aydın, 2 milyon 761 bin TL’lik açık arttırma ile kazandı ve görevi Abdullah Altıntaş’tan devraldı.

Güreşlerde ilk 3’e giren başpehlivanlara ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş takdim etti.

Organizasyon sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere katılan pehlivanlara, hakemlere, davetlilere ve güreş organizasyonunda yer alan belediye personeline teşekkür etti. Orkan, organizasyonda bulunan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.