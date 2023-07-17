Kurtköy Kapılı Çınar mesire alanı tabiat parkı olmaya aday

Yalova merkeze bağlı Kurtköy’de bulunan Kapılı Çınar mesire alanı doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor. Yalova’nın yeni tabiat parkı alanlarından birisi olmaya aday bölge yılın her mevsimi ilgi görüyor.

Yalova merkeze yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Kurtköy Kapılı Çınar mesire alanı Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu üzerinde yer alıyor. Alabalık üretim çiftliklerine yaklaşık 800 metre mesafede bulunan ve Anıt Çınarlar olarak bilinen Kurtköy Kapılı Çınar mesire yeri doğal güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı oluyor. Çınar, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş ormanlarıyla yeşilin her tonunun gözlemlendiği bölge doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Dereleri, gür ormanlarının yanı sıra doğa yürüyüş parkurlarının da bulunduğu alan her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunuyor. Bölgedeki Sarıkayalar bölgesi de ilgi çeken yerler içinde bulunuyor.

Yalova’da planlanan tabiat parkı alanlarından birisi olan Kurtköy Kapılı Çınar mesire alanını gezen vatandaşlar, eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.