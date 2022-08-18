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Kurtoğlu'ndan Ermiş'e tam destek

Bölgemiz gazetecilerinden Ahmet Ermiş, son yıllarda müzik sektöründe hızlı bir yükselişe girdi.

Kurtoğlu'ndan Ermiş'e tam destek
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Profesyonel müzik hayatına aralıksız devam eden Ermiş, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni single çalışmasını tamamladı. Müzik yönetmenliğini Sendur Aydın'ın üstlendiği tek şarkılık single yakında müzik severlerle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde klip çekimleri de tamamlanan yeni çalışmasının adını "Bile Bile" olarak belirleyen Ahmet Ermiş, kısa süre içinde yayına vermeye hazırlanıyor. Yeni şarkı Bile Bile'nin klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen yaptı. 

Kurtoğlu, "Çok başarılı buldum" 

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Klibini tamamlayarak izleyicisiyle buluşturma heyecanı yaşayan Ermiş, soluğu ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun yanında aldı. Kurtoğlu'nun evine giderek yeni çalışmasını izleten Ahmet Ermiş, Kurtoğlu’ndan tam not aldı. Çok başarılı bulduğunu söyleyen ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, " Şarkı ve klip birbirine çok yakışmış. Yorumlama zaten harika olmuş. Dolayısıyla çok başarılı bir şarkı, inşallah bol alkış alacak" dedi.

 

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