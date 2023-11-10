Kurtuluş Destanı Müzikali ile Atatürk anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Kurtuluş Destanı Müzikali" Atatürk’ün sevdiği şarkılar temasıyla gösterildi.

Sanatçılar Seza Kırgız ve Aykut Aslan ile Spiker ve Tiyatrocu Ekrem Tamer’in yer aldığı müzikal, Keçiören Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrencilerine özel ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un öğrencilerle birlikte seyrettiği müzikalde tiyatro oyunları Nagihan Yıldız, Ahmet Teke, Zeynep Bone ve Pelin Külcü anlatıcı olarak yer aldı.

Başkan Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Bugün 10 Kasım, devletimizin kurucusu banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fani âlemden baki âleme irtihalinin 85. yıl dönümü. Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençler, Atatürk Cumhuriyeti siz gençlere emanet etti. Atatürk, ortaokulda başlıyor okumaya ve sonra görüyor ki Osmanlı Devleti tasfiye edilecek, çökertilecek. Biz bugünden hazırlıklı olmalıyız diyor. Çok okuduğu, zeki ve çalışkan olduğu için öğretmenleri ona askeri okula gitmesini tavsiye ediyor. Tabii okulu bitiriyor, birçok cephede görev yapıyor. 1919’da İstanbul işgal edilmiş, düşman Polatlı sınırına kadar dayanmış. İngiliz mandası olmayı kabul edelim diyorlar. Atatürk, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm’ diyor. Kendisine hayal gördüğünü söylediklerinde, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diyerek Milli Mücadele’yi başlatıyor. Bu kahraman ses, bu kahraman yürek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuruyor. Yani Göktürk Devleti’nden sonra adı Türk olan ikinci Türk devletini kuruyor. Atatürk’ü saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Başkan Altınok, müzikalin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.