Kurtuluş sakinleri yeni yılı yine tencere ve tava çalarak karşıladı

Şişli’nin Kurtuluş semtinde vatandaşlar, yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı.

Şişli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde nesillerdir devam eden yılbaşı geleneği bu yıl da tekrarlandı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı. Camlara çıkıp tencere ve kaşıkları birbirine vurarak kutlayan vatandaşlar, saat 00.00’a geldiğinde ise evlerinin camından sokağa nar ve bardak, tabak fırlattı. Yeni yılın gelişini kutlayan bir mahalle sakini, "2024’ün ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.