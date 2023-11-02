Kurtuluş Savaşı'nda mühimmat taşınan arabanın aynısını elleriyle yaptı

Bursalı 75 yaşındaki çiftçi Aziz Aydoğan, Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mühimmat ve silah taşınan kağnı yapıp, köydeki müzeye bağışladı.

Keles ilçesinin Düvenli köyünde yaşayan Aziz Aydoğan (75), Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Kurtuluş Savaşı’nda cepheye silah ve mühimmat taşınan bir kağnı yaparak, köyündeki müzede sergilenmek üzere Düvenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’ne (DÜVENDER) bağışladı. Bursalı çiftçinin el emeğiyle yaptığı kağnı, müzede sergilenmeye başlandı. Köyün ve Bursa dağ köylerinin kültürel eserlerinin sergilendiği Düvenli köyündeki müze ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

DÜVENDER Başkanı Yusuf Aydoğan, bu anlamlı hediyeyi müzelerine bağışlayan Aziz Aydoğan’a teşekkür etti. Bu aracı el emeğiyle yaptığını ifade eden Aziz Aydoğan, "Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu vatanın nasıl savunulduğunu ve Cumhuriyet’in ne zorluklarla kurulduğunu anlatmak için böyle bir eser ortaya çıkarttım. Bu araç o dönemin cepheye silah ve mühimmat taşıyan araçlarının birebir aynısı. Bu el işçiliğiyle günler süren çalışmamın sonucunda yaptım ve köyümüzün müzesine hediye ettim. Bu anlamlı hediye burada Türk milletinin kahramanlıklarını hatırlatması için inşallah uzun yıllar sergilenir. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlu olsun" dedi.