Kurtuluş Savaşı'nın Türk Edebiyatı'na yansımaları bu sempozyumda ele alınıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Edebiyat Savaşta: Kurtuluş Savaşı Romanları ve Başlıca Yazarları” sempozyumu başladı. 5 yazarın, 5 ayrı oturumda ele alınacağı sempozyumda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesi edebiyat üzerinden ele alınacak.

Cumhuriyeti 100. yılında farklı yönleriyle ele alan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, düzenlediği etkinliklere “Edebiyat Savaşta: Kurtuluş Savaşı Romanları ve Başlıca Yazarları” sempozyumu ile bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesinin verildiği dönemin, edebiyat üzerinden ele alınacağı iki günlük sempozyum, Akkılıç Kütüphanesi’nde açılış programıyla start aldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ve çok sayıda tarihçi ve akademisyen de katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, organizasyonun tarih ve edebiyat dünyasının çok değerli isimlerine ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Düzenledikleri etkinliklerle Cumhuriyet’i her yönüyle ele aldıklarını kaydeden Başkan Erdem, “Bu çerçevede Nilüfer’de Kütüphane Günlerini, Cumhuriyet teması ile dolu dolu geçirdik. Sanattan, medyaya ve siyasal yaşama kadar her yönüyle Cumhuriyet’i masaya yatırdık ve gerçekten ufuk açıcı buluşmalar oldu. Bu çalışmanın bir sonraki adımı da Edebiyat Savaşta Sempozyumu oldu. Bu kez Kurtuluş Savaşı’nın Türk Edebiyatı’na nasıl yansıdığını masaya yatıracağız. Farklı yazarların eserleri aracılığıyla, mücadele günlerinin romanlarla gelecek kuşaklara nasıl taşındığını, değerli akademisyen konuklarımızdan dinleyeceğiz. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kemal Tahir, Tarık Buğra ve Attila İlhan gibi değerli yazarlarımızın eserlerinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’na bakış açılarını konuşacağız. Bu ülkeyi var eden milli mücadele süreci ve Kurtuluş Savaşı’na ilişkin ayrıntıları hatırlamanın üzerinde düşünmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Oturumlar öncesi söz alan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Erol Köroğlu da etkinlik hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından “Milli Mücadele, Mekân ve Edebiyat İlişkisini Bursa’da Konuşmak” başlıklı oturuma geçildi. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş’ın başkanlık ettiği oturumda Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Doç. Dr. Erol Köroğlu ve Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz katıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Dayanç, “İçten ve dıştan Bursa temrinleri” başlıklı konuşmasında Cumhuriyet ve Osmanlı dönemlerinde önde gelen mekanlardan bir olan Bursa’yı ele aldı. Bu iki dönemde yazarların Bursa’yı eserlerinde sıkça ele aldığını ifade eden Dayanç, Sait Faik ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa tahlilleri ve gözlemlerine dikkat çekti.

Oturumda konuşan bir diğer isim de “Edebiyattan tarih öğrenebilir miyiz?” konusuyla İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz oldu. Edebiyat ve roman arasındaki gerçeklik ilişkisine dikkat çeken Yıldırmaz, Kurtuluş Savaşı ve edebiyat ilişkisine de gözlemleriyle ışık tuttu.

Oturumda konuşan Proje Danışmanı Doç. Dr. Erol Köroğlu da “Kurtuluş Savaşı anlatılarına bahtinci bir bakış” başlıklı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine dönük Kurtuluş Savaşı anlatıları arasındaki bağlara değindi.

Konuşmaların sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, konuklara günün anısına hediye vererek teşekkür etti.

Kurtuluş Savaşı romanlarının başlıca örneklerinin ele alınacağı sempozyumun ikinci gününde 5 ayrı oturum olacak. Birinci oturumda “Halide Edip Adıvar: Kurtuluş Savaşı Romanları Türünün Muharip Kurucusu”; ikinci oturumda “Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Jakobenizm, Sol Kemalizm ve Halka Rağmen Bir Savaş”; üçüncü oturumda “Kemal Tahir: Kurtuluş Savaşı’na Soldan Bakan Tarihi Roman”; dördüncü oturumda “Tarık Buğra: Milliyetçi Mukaddesatçılıktan Türk-İslam Sentezi’ne Kurtuluş Savaşı’nı Yeniden Yazmak” ve beşinci oturumda da “Attila İlhan: 21. Yüzyılda Ulusalcılık ve Kurtuluş Savaşı Anlatısını Yeniden Yazmaya Devam Etmek”, başlıkları değerli akademisyenlerin katılımı ile konuşulacak.