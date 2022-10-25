Kurtuluş'un sembolü çeşme 100. yılında restore edildi

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun anısına istinaden yapılan “Kurtuluş Çeşmesi” kurtuluşun 100. yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek geleceğe kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kentsel kimliği için önem taşıyan tarihi yapıları restorasyon projeleriyle gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlattığı tarihi çeşme restorasyonlarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Karesi İlçesi, Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi ile Kurtuluş Sokak’ın kesişiminde yer alan “Kurtuluş Çeşmesi”nin restorasyonunu tamamladı. Türkiye ve Balıkesir’in düşmandan kurtulmasının anısına inşa edildiği ve bu nedenle ‘Kurtuluş’ adının verildiği çeşmenin mimari açısından şehir merkezinde başka bir örneği bulunmuyor.

Eski işlev ve görünümünü kazandı

Mermerden ve kare planlı olarak inşa edilen çeşmede; daralan iki kademe olarak yükselen beton kaide üzerinde benzer formda mermer bir geçiş kaidesi yer alır. Kaidenin üzerinde ise yaklaşık iki metre boyutunda bir sütun yükselir. Musluktan akan suyun toplandığı daire formlu teknesi yine mermer malzemeden yapılmıştır. Bu tekneyi altta barok tarzda, genişleyen sarmak bir payandanın desteklediği görülmektedir. Çeşmenin hemen altında inşa kitabesi ve çeşme lülesi vardır. Çeşmenin ana sütunu doğu yüzünde yer alan kitabesinde Celi Sülüs hatla “Balıkesir Kurtuluş Çeşmesi- 6 Eylül 1324 (Hicriden Miladiye 1921-22)” yazısı bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğünü tarafından tamamlanan restorasyon çalışmasıyla çeşme eski işlevini kazandı. Kaide, sütun, tekne bölümlerinden oluşan çeşmenin sağlam durumda olması restorasyon müdahalelerinin de minimumda tutulmasında olanak sağladı.