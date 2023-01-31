Kuru kafa şeklinde sandalye yaptılar, fuarın gözdesi oldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sandalye üretimi yapan bir firma kuru kafa şeklinde yaptığı sandalye ile ilgi çekti. Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda kuru kafa şeklindeki sandalye modeli ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Mobilya Fuarı, bu sene toplam 28 salonda mobilya üreticileriyle; yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri bir araya getirdi. Fuara İnegöl’den de birçok firma katılım sağladı. İnegöl’den katılım sağlayan bir firmanın ürettiği kuru kafa şeklindeki sandalye modeli ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Firma sahibi Yakup Mete Demir; kuru kafa şeklindeki sandalye ile ilgili şunları söyledi: "Firmamızı yaklaşık 1 sene önce kurduk. Dünyanın ve Türkiye’nin beklemiş olduğu İstanbul Mobilya Fuarı’na, ekip arkadaşlarımızla katıldık. Fuarın en büyük ve dikkat çeken kuru kafa berjerini ürettik. Beklediğimizden daha çok ilgiyi gördük. İnegöl mobilyası, Dünya markası haline gelmiş durumda. Bizler genç üreticiler olarak farklı ürünlerle fuarda firmamızı yansıtmak istedik. Bu senenin de trend sandalyeleri ahşap ağırlıklı eskitme ve metal ürünlerle fuarda yer aldık. Her gelen katılımcı fotoğraf çektirmekten kuru kafamızın başından kalkmıyor. Ürünle alakalı beklentimizin üstünde inanılmaz bir ilgi var. Çok mutluyuz. Nasip olursa İnegöl Fuarında ve bunun akabinde mayıs ayında olacak Dubai fuarlarında yer almak istiyoruz” dedi.